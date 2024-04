Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 25-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Marsberg (ots)

Am Samstag kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Autofahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 25-jährige Frau aus Bad Wünnenberg die L 549 von Essentho kommend in Richtung Marsberg. Bei einem Überholvorgang geriet ihr Pkw ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Die 25-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

