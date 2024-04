Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Geschädigten

Arnsberg (ots)

Am Dienstag, 02.04.2024 kam es auf der Arnsberger Straße zu einem leichten Verkehrsunfall. Gegen 12:00 Uhr berührte ein 85jähriger Mann aus Arnsberg auf dem Parkplatz eines Baumarktes mit seinem Pkw ein anderes abgestelltes Fahrzeug. Bei dem beschädigten Pkw handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrskommissariats um einen grünen Kleinwagen. Der Halter des betroffenen Fahrzeugs wird gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

