Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Unfallzeugen

Sundern (ots)

Am Sonntag, 31.03.2024 kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrskommissariats befuhr ein 23jähriger Mann aus Sundern mit einem Quad die L 686 von Amecke kommend in Richtung Langenholthausen. Zeitgleich überholte ein bislang unbekannter Autofahrer im Gegenverkehr zwei Radfahrer. Der 23-Jährige musste mit seinem Quad in den Straßengraben ausweichen und verunfallte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Bei dem überholenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Opel Corsa gehandelt haben, welcher seine Fahrt in Richtung Amecke fortsetzte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell