POL Schwaben Nord: Unfall auf der A8

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Dienstag (29.08.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 73-jährigen VW-Fahrer und einer 44-jährigen Audi-Fahrerin in der Donauwörther Straße. Gegen 08.00 Uhr waren die beiden Autofahrer auf der Donauwörther Straße in stadteinwärtige Richtung unterwegs. Hierbei kam es auf Höhe der Hausnummer 44 zum Zusammenstoß zwischen dem 73-Jährigen und der 44-Jährigen. ...

