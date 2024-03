Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Unfall mit Linienbus geflüchtet - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (19.03.2024), gegen 18:40 Uhr, kam es auf der Kreuzung Mannheimer Straße/Sternstraße zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Lkw. Beide wollten an der Kreuzung nach links abbiegen, als sich ihre Außenspiegel streiften. An dem Linienbus entstand ein Schaden in Höhe von 400 Euro. Der Lkw fuhr nach dem Unfall weiter in Richtung K3. Bei dem Lkw soll es sich um eine gelbe Zugmaschine mit Auflieger gehandelt haben.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem flüchtigen Lkw geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de .

