Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung in der Nachtweidstraße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (19.03.2024), gegen 18:15 Uhr, griffen zwei unbekannte Männer einen 51-Jährigen in einem Imbiss in der Nachtweidstraße an. Die Unbekannten zerrten den Mann aus dem Imbiss heraus. Dann schlugen und traten sie ihn mehrfach, bevor sie zu Fuß Richtung Königstraße flüchteten. Der 51-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Die Angreifer werden wie folgt beschrieben: -männlich, -ca. 25 - 35 Jahre alt, -zwischen 1,70 - 1,80m groß, -dunkel gekleidet.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu den Angreifern geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

