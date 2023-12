Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Ökumenischer Blaulicht-Gottesdienst in der St. Marien-Kirche in Lüneburg

Lüneburg (ots)

Am Mittwoch, den 13.12.2023, findet in der St. Marien-Kirche in der Friedensstraße 8 in Lüneburg ein ökumenischer Blaulicht-Gottesdienst für Mitarbeitende von Feuerwehr und Rettungsdiensten, des Technischen Hilfswerks, von Kriseninterventionsteams, der Notfallseelsorge, Zoll und Polizei statt. Dechant Carsten Menges und Pastor Stefan Schaede leiten diesen besonderen Gottesdienst unter dem Titel "Fürchtet euch nicht" als Vertreter der katholischen sowie der evangelischen Glaubensgemeinschaft gemeinsam. Auch externe Besucherinnen und Besucher ebenso wie Freundinnen und Freunde der Blaulichtfamilie sind herzlich willkommen. Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr.

Original-Content von: Polizeidirektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell