POL-PPRP: Ergebnisse der Kontrollwoche mit Schwerpunkt Sicherheitsgurt

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 17.03.2024 bis 18.03.2024 in eine Kleingartenanlage im Ostring ein. Insgesamt wurden drei Gartenparzellen aufgebrochen. Aus den Parzellen wurden Lebensmittel entwendet. Der Sachschaden durch den Aufbruch der Parzellen beläuft sich auf etwa 2.600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail ...

