Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchsdiebstahl in Kellerabteil

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom 15.03.2024 bis 18.03.2024 brachen unbekannte Täter in ein Kellerabteil in der Bertold-Brecht-Straße in Ludwigshafen ein. Hierbei betraten die Täter eine offene Kellerparzelle und hebelten die Holzstreben des benachbarten Kellerabteils auf. Entwendet wurden Gegenstände im Wert von insgesamt etwa 150 Euro. Hinweise auf einen Täter bestehen bislang keine. Darum bittet die Polizei um ihre Mithilfe. Haben Sie etwas gesehen, wie etwa Personen mit Hebelwerkzeug? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

