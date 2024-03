Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperliche Auseinandersetzung in einer Asylaufnahmeeinrichtung - 1. Nachtrag

Speyer (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 18.03.2024: https://s.rlp.de/mVswY

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am gestrigen Montag in einer Asylaufnahmeeinrichtung in der Spaldinger Straße hat die Polizei Speyer die Ermittlungen aufgenommen. Nach erstem Kenntnisstand geriet ein 31-jähriger Bewohner mit Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes in Streit. In der Folge verletzte er vier Mitarbeiter im Alter von 24 bis 44 Jahren mit einem Küchenmesser. Der 44-Jährige, welcher im Kopfbereich verletzt wurde, musste zur ärztlichen Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem Motiv der Tat dauern weiter an.

