Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Einbruch in Betrieb; Hinweisgeber gesucht.

Pfalzgrafenweiler (ots)

Eingebrochen worden ist von Sonntag auf Montag in einen Betrieb in Pfalzgrafenweiler.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand drangen der oder die noch unbekannten Täter in der Zeit von Sonntag 14 Uhr bis Montagmorgen 6 Uhr gewaltsam in einen Lackierbetrieb in der Porschestraße ein. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Der Polizeiposten in Pfalzgrafenweiler hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 07451 960 beim Polizeirevier in Horb zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell