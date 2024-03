POL-PPRP: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagabend (19.03.2024), gegen 18:15 Uhr, griffen zwei unbekannte Männer einen 51-Jährigen in einem Imbiss in der Nachtweidstraße an. Die Unbekannten zerrten den Mann aus dem Imbiss heraus. Dann schlugen und traten sie ihn mehrfach, bevor sie zu Fuß Richtung Königstraße flüchteten. Der 51-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Die Angreifer werden wie folgt beschrieben: ...

