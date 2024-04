Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Unfallfahrer

Olsberg (ots)

Bereits am Donnerstag, 21.03.2024 kam es gegen 01:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Olsberg. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrskommissariats war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Richtung Bundesautobahn unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen dort abgestellte Mülltonnen. Es entstand Sachschaden. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort. Bei dem betreffenden Fahrzeug soll es sich höchstwahrscheinlich um einem weißen Mercedes Vito gehandelt haben. Durch Zeugen konnten das Kennzeichenfragment "HSK-M..." abgelesen werden. Der Mercedes müsste im Frontbereich beschädigt sein. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 entgegen.

