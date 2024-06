Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Ergänzung zum tödlichen Unfall auf der B 465 bei Dettingen (Nachtrag zur Meldung vom 27.06.2024/8.56 Uhr)

Reutlingen (ots)

Der Verkehrsunfall ereignete sich an der Fußgängerfurt, die sich auf der B 465 an der Kreuzung mit der Teckstraße befindet

Dettingen (ES): Radfahrerin bei Unfall tödlich verletzt (Zeugenaufruf)

Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B 465 bei Dettingen so schwer verletzt worden, dass sie kurze Zeit später noch an der Unfallstelle verstarb. Ein 21-Jähriger war gegen 16.10 Uhr mit einem Audi auf der Bundesstraße von Kirchheim herkommend in Richtung Owen unterwegs. An der Kreuzung mit der Teckstraße kollidierte er mit der 77 Jahre alten Radfahrerin, die die B 465 von der Ortsmitte Dettingen kommend in Richtung des Wohngebiets Guckenrain an der dortigen Fußgängerfurt überquerte. Die Frau, die keinen Fahrradhelm getragen hatte, erlitt bei dem Zusammenstoß mit dem Pkw schwerste Verletzungen, denen sie kurze Zeit später erlag. Neben dem Rettungsdienst und einem Notarzt war auch ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle gekommen. Zudem rückte die Feuerwehr zum Aufstellen eines Sichtschutzes aus. Die B 465 musste in Richtung Owen bis 19.30 Uhr voll gesperrt und der Verkehr durch Dettingen umgeleitet werden. Hierbei kam es im Feierabendverkehr zu erheblichen Beeinträchtigungen.

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 dringend nach Zeugen des Verkehrsunfalls. Bislang konnte noch nicht ermittelt werden, ob die Seniorin ihr Damenrad beim Überqueren der Fahrbahn schob oder am Anfahren war. Zudem ist bisher unklar, für wen die Ampelanlage Grün zeigte. In die Ermittlungen wurde ein Sachverständiger eingeschalten. (ms)

