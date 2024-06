Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Firmengebäude; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Römerstein (RT): In Firmengebäude eingebrochen

In eine Firma in der Steinwiesenstraße in Böhringen ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. Die Tat wurde am Mittwochmorgen, gegen 7.30 Uhr entdeckt, dürfte sich aber bereits zwischen ein und drei Uhr ereignet haben. Der oder die unbekannten Täter drangen nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude ein, wo sie das Mobiliar durchwühlten. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch festgestellt werden. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (ak)

Mössingen (TÜ): Pedelec-Fahrer übersehen

Mit schweren Verletzungen musste ein 35 Jahre alter Pedelec-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Eine 79-Jährige wollte mit ihrem Citroen vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes nach rechts in die Bahnhofstraße einfahren. Dabei missachtete sie den Vorrang des von rechts kommenden Pedelec-Fahrers. Der Radler versuchte noch vergeblich, durch eine Bremsung eine Kollision zur verhindern. Dennoch prallte er in die Beifahrerseite des Citroen und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend ins Krankenhaus. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 750 Euro geschätzt. (cw)

Hechingen (ZAK): Zu schnell auf nasser Fahrbahn

Leichtverletzt wurde ein 30-Jähriger, der sich am Mittwochvormittag mit seinem Mercedes auf der B27 überschlagen hat. Der Mann war gegen 11.15 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Weil er seine Geschwindigkeit nicht angepasst und bei Starkregen zu schnell fuhr, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und prallte zunächst in die Mittelleitplanken. Von diesen wurde das Auto nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen, überschlug sich in der Folge auf dem Grünstreifen und bleib auf dem Dach liegen. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer anschließend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Mercedes, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden an den Leitplanken ist noch nicht bekannt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis kurz vor 13 Uhr in Richtung Tübingen voll gesperrt werden, was zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen führte. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell