POL-RT: Zahlreiche zum Teil schwere Verkehrsunfälle, Böller gezündet, Einbruch in Tankstelle

Kind von Pkw erfasst

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag in der Reutlinger Innenstadt erlitten. Der acht Jahre alte Junge rannte kurz vor 17.30 Uhr zwischen zwei geparkten Autos hindurch über die Fahrbahn der Burgstraße. Hierbei wurde er von dem Pkw eines 49-Jährigen erfasst. Der Achtjährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Reutlingen (RT): Radfahrer frontal zusammengestoßen

Schwere Verletzungen haben zwei Radfahrer bei einem Frontalzusammenstoß am Dienstagnachmittag erlitten. Ein 39-Jähriger war gegen 16.10 Uhr mit einem Pedelec auf dem Fußgänger- und Radweg von Rommelsbach herkommend in Richtung Oferdingen unterwegs. In einer abschüssigen Rechtskurve stieß der Mann mit einem entgegenkommenden, 15 Jahre alten Jugendlichen, der ebenfalls mit einem Pedelec unterwegs war, zusammen. Beide Radfahrer stürzten im Anschluss zu Boden. Sie mussten mit Rettungswagen in Kliniken gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Beide Beteiligten hatten keinen Fahrradhelm getragen. Der Schaden an den beiden Pedelecs beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (ms)

Hayingen (RT): In Leitplanke geprallt

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von über 10.000 Euro ist an einem Motorrad bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der K 6769 entstanden. Ein 35-Jähriger war gegen 16.20 Uhr mit einer Honda auf der Kreisstraße von Indelhausen herkommend in Richtung Hayingen unterwegs. Im Verlauf einer S-Kurve kam der Biker aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Unterfahrschutz der dortigen Leitplanke. Anschließend stürzte er von seinem Motorrad und rutschte über 50 Meter weit über die Fahrbahn. Hierbei zog sich der Biker ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt wurden. Seine Honda war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen mitgenommen werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe kamen Mitarbeiter der zuständigen Straßenmeisterei zur Reinigung der Straße vor Ort. (ms)

Deizisau (ES): Böller gezündet

Ein lauter Knall und eine Druckwelle, die zum Auslösen einer Autoalarmanlage geführt hat, hat am Mittwochmorgen, gegen 3.50 Uhr, im Bereich Bachwiesenweg / Tulpenweg zum Einsatz mehrerer Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber geführt. Eine Streifenwagenbesatzung die in anderer Sache in der Nähe unterwegs war, hörte kurz vor vier Uhr den Knall und kurz darauf eine Autoalarmanlage. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, zu der neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, führte lediglich zum Auffinden entsprechender Reste eines Böllers. Ein Zusammenhang mit zuvor aus dem dortigen Bereich gemeldeten, häuslichen Streitigkeiten wird derzeit geprüft. (cw)

Kirchheim (ES): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Kirchheimer Innenstadt erlitten. Ein 66-Jähriger war kurz nach 16.30 Uhr mit einem Renault von der Teckstraße herkommend nach links auf die Jesinger Straße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden VW eines 36 Jahre alten Mannes, der mit seinem Golf von der Villastraße kommend die Jesinger Straße in Richtung Teckstraße überqueren wollte. Der Zusammenstoß war so heftig, dass sich der Golffahrer verletzte und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Der VW war nicht mehr fahrbereit. Er wurde abgeschleppt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt zirka 16.000 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand haben am Dienstagabend auf der Maienwalterstraße zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 18-Jähriger war mit seiner Kawasaki auf der Maienwalterstraße in Richtung Rüdern unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 55-Jährige mit ihrem Dacia nach links abbiegen wollte und dies auch rechtzeitig anzeigte. Er reagierte zu spät, krachte mit seinem Motorrad ins Heck des Autos und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den jungen Fahrer nach einer medizinischen Erstversorgung mit nach derzeitigem Stand leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 3.500 Euro geschätzt. (cw)

Rottenburg (TÜ): Radler nach Sturz in Klinik eingeliefert

Mutmaßlich schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer am Mittwochmorgen, gegen 7.40 Uhr, bei einem Sturz in der Römerstraße zugezogen. Der 70-Jährige war mit seinem Pedelec in Fahrtrichtung Dettingen unterwegs, als er offenbar sein Fahrrad abrupt abbremste und über den Lenker auf den Asphalt stürzte. Möglicherweise war der Mann erschrocken, nachdem er am Straßenrand eine zwischen geparkten Fahrzeugen stehenden Frau wahrgenommen hatte. Zu einem Kontakt oder einer Kollision der beiden Personen war es nach bisherigen Erkenntnissen nicht gekommen. Der Rettungsdienst brachte den Verunglückten in eine Klinik. (ak)

Tübingen (TÜ): Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Der 81-Jährige befuhr kurz vor 12.30 Uhr mit einem Pedelec den landwirtschaftlichen Nutzweg von der Pfrondorfer Seestraße herkommend. Im Anschluss wollte er die Alte Stuttgarter Straße in Richtung Pfrondorfer Weg überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit einer von links kommenden Mercedes-Benz B-Klasse einer 43 Jahre alten Frau. Der Pkw kam im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den angrenzenden Grünstreifen und kam auf dem Radweg zum Stehen. Der Senior wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt knapp 10.000 Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Heftiger Auffahrunfall

Ein heftiger Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten hat sich am späten Dienstagnachmittag in der Tübinger Südstadt ereignet. Ein 41-Jähriger befuhr gegen 17.50 Uhr mit einem Kleinlaster der Marke Fiat Ducato die Hegelstraße in Richtung Weststadt. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte er einen vor einer roten Ampel verkehrsbedingt wartenden Mitsubishi einer 29 Jahre alten Frau zu spät und fuhr ungebremst ins Heck des Pkw. Der Unfallverursacher sowie die Mitsubishi-Lenkerin und ihre 54 Jahre alte Beifahrerin mussten mit Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in Kliniken gebracht werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. (ms)

Gomaringen (TÜ): In Tankstelle eingebrochen

Mit brachialer Gewalt sind zwei Unbekannte am frühen Mittwochmorgen in eine Tankstelle in der Ohmenhäuser Straße eingebrochen. Bisherigen Ermittlungen zufolge, verschafften sich die zwei Kriminellen gegen 1.45 Uhr gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum der Tankstelle und ließen dort mehrere Flaschen Alkoholika mitgehen. Der hinterlassene Sachschaden an der aufgebrochenen Türe dürfte mit geschätzten 2.000 Euro den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches übersteigen. Sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Durch die hinzugerufene Feuerwehr wurden die Räumlichkeiten nachfolgend wieder verschlossen. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Bisingen (ZAK): Kollision zwischen Auto und Motorrad

Ein nach derzeitigen Erkenntnissen Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der L360 zwischen Thanheim und Onstmettingen ereignet hat. Ein 26-Jähriger war gegen 19.20 Uhr mit seiner Suzuki auf der Landesstraße von Thanheim kommend, hinter dem Kia einer 44-Jährigen in Richtung Onstmettingen unterwegs. Dabei erkannte er offenbar zu spät, dass die Autofahrerin ihre Geschwindigkeit verlangsamte, sich mit ihrem Wagen nach links einordnete um nach links in einen Wanderparkplatz abzubiegen und dies auch deutlich und rechtzeitig anzeigte. Er setzte trotz des abbiegenden Kia und der durchgezogenen Mittellinie um Überholen an. Nachfolgend kam es zur Kollision mit dem Pkw, bei der der Motorradfahrer stürzte und letztendlich auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Die Hinzuziehung eines Rettungswagens lehnte der Biker ab und wollte nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen. (cw)

Haigerloch (ZAK): Verletzter Radfahrer gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem verletzten Radfahrer fahndet derzeit die Verkehrspolizei Balingen. Der Unbekannte war am Dienstag, gegen elf Uhr, in der Weildorfer Straße unterwegs. Hierbei prallte er vor Gebäude 14 mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Polo zusammen. Obwohl sich der Unfallverursacher hierbei vermutlich am Kopf verletzt haben müsste, entfernte er sich im Anschluss vom Unfallort. An dem Auto war ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden. Hinweise zu dem gesuchten Radfahrer werden unter Telefon 07433/264-0 an das Polizeirevier Balingen erbeten. (ms)

