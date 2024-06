Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Balkonbrand; Exhibitionist

Reutlingen (ots)

In Linienbus gestürzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Jugendliche beim Sturz in einem Linienbus am Dienstagmorgen erlitten. Kurz nach sieben Uhr bremste der Fahrer des Busses in der Straße Unter den Linden offenbar aufgrund von Tauben auf der Fahrbahn stark ab, worauf eine im Fahrzeug stehende 15-Jährige zunächst gegen eine Haltestange stieß und dann zu Boden stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Jugendliche nachfolgend zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

Reutlingen (RT): Mit Laternenmast kollidiert

Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Laternenmast kollidiert. Der 85-jährige Mercedes-Lenker befuhr gegen 8.30 Uhr die Karlstraße stadteinwärts und bog an der Einmündung der Behringstraße links ab, um im Anschluss in die Beethovenstraße zu wechseln. Ersten Erkenntnissen zufolge verwechselte der Senior dabei Gas- und Bremspedal, worauf der Pkw an der Ecke Behringstraße/Beethovenstraße gegen einen Laternenmast prallte. Dabei löste am Mercedes das Airbag-System aus. Auch ein Verkehrszeichen, sowie die Mauer und ein Geländer eines angrenzenden Gebäudes wurden beschädigt. Während der Fahrer wohl unverletzt blieb, erlitt seine 68 Jahre alte Beifahrerin nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei in Summe auf circa 20.000 Euro. Der Mercedes wurde zudem abgeschleppt. (mr)

Esslingen (ES): Balkonbrand an Mehrfamilienhaus

Zu einem Balkonbrand an einem Mehrfamilienhaus sind am Dienstagvormittag starke Kräfte des Rettungsdienstes nach Berkheim ausgerückt. Gegen zehn Uhr wurde durch Bewohner des achtstöckigen Gebäudes der Brand auf dem Balkon im vierten Obergeschoss gemeldet. Durch das Feuer wurden neben dem betroffenen Balkon und der angrenzenden Küche zwei sich darüber befindliche Balkone und die Fassade des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden lässt sich momentan noch nicht abschätzen, dürfte jedoch über 100.000 Euro betragen. Sechs Bewohner des Hochhauses mussten mit einer leichten Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Ein Transport in eine Klinik war nicht notwendig. Die betroffene Wohnung ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst rückte mit mehreren Fahrzeugen sowie der Ortsgruppe an den Brandort aus. Der Polizeiposten Berkheim-Zollberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Während der Brandbekämpfung musste die Straße zum Berkheimer Freibad voll gesperrt werden. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In der Öffentlichkeit in Leinfelden selbst befriedigt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat sich am Montagnachmittag in der Öffentlichkeit selbst befriedigt. Gegen 14.15 Uhr war eine Spaziergängerin in Verlängerung des Randwegs beim Jakobsbrunnen unterwegs, als sie von einem dort auf einer Bank sitzenden Mann unsittlich angesprochen wurde. In der Folge entblößte er sein Glied und onanierte. Der unbekannte Täter, der im Zuge der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden konnte, ist circa 30 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er hat dunkelblonde, schulterlange Haare mit Mittelscheitel und war mit einem weißen T-Shirt und einer blauen Jogginghose bekleidet. Außerdem sprach er Deutsch ohne Akzent. Zeugenhinweise zur Tat bzw. zum Täter nimmt der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen unter der Telefonnummer 0711/90377-0 entgegen. (mr)

Neuffen (ES): Fußgänger von Pkw angefahren

Mit schweren Verletzungen musste ein Senior nach einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Neuffen vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge parkte eine 71 Jahre alte Frau mit ihrem Nissan rückwärts aus einer Parklücke in der Hauptstraße aus und übersah hierbei einen hinter dem Wagen stehenden 84-Jährigen. Der Mann wurde vom Pkw erfasst, stürzte zu Boden und geriet in der Folge teilweise unter den Nissan. Ein Zeuge, der auf den Unfall aufmerksam geworden war, eilte herbei und machte die Fahrerin auf die Situation aufmerksam. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort kam der Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell