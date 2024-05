Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (489) Brand einer Scheune in Schwabach

Schwabach (ots)

Am Donnerstagabend (09.05.2024) brach in einer Scheune in Schwabach ein Brand aus. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 21:15 Uhr teilte ein Zeuge den Brand einer Scheune in der Waikersreuther Straße mit.

Polizei und Feuerwehr stellten beim Eintreffen eine starke Rauchentwicklung aus dem Inneren des Gebäudes fest. Die Freiwillige Feuerwehr Schwabach brachte das Feuer unter Kontrolle. Hierzu mussten große Teile des Daches abgedeckt werden, um darunter liegende Glutnester ablöschen zu können.

Eine Frau, dies sich bei Ausbruch des Feuers in der Scheune aufhielt, konnte diese selbstständig und unverletzt verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 50.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort erste Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der noch unbekannten Brandursache führt das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Janine Mendel

