POL-RT: Tasche geraubt, Betrugsdelikte, Unfälle, Einbruch, Unvergessliches Kinderturnen, Vor Polizei davongefahren

Mann die Tasche geraubt

Einem Mann ist am Montagabend im Stadtteil Ringelbach eine Umhängetasche geraubt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen drei bislang unbekannte Täter in der Albrechtstraße in das Fahrzeug des 27-Jährigen gestiegen sein und ihn gezwungen haben, auf einen Parkplatz in der Wilhelm-Hertz-Straße zu fahren. Dort fesselten sie ihr Opfer, nahmen ihm die Tasche ab und rannten anschließend zu Fuß davon. Passanten bemerkten gegen 20.15 Uhr den gefesselten Mann und verständigten daraufhin die Polizei. Von den Tätern liegt bislang lediglich eine vage Personenbeschreibung vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach den Tätern und den Hintergründen der Tat aufgenommen. (ms)

Münsingen (RT): Unfall mit verletztem Kind

Leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Münsingen erlitten. Der 13-Jährige war gegen 18.15 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Lichtensteinstraße unterwegs. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte er zu spät, dass ein vorausfahrender, 49 Jahre alter Skoda-Lenker mit seinem Wagen verkehrsbedingt abbremsen musste. Beim Aufprall auf den Pkw verletzte sich der Junge und musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 3.000 Euro. (ms)

Münsingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Umfangreiche Reinigungsarbeiten waren am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall auf der K 6754 notwendig. Ein 31-Jähriger befuhr kurz vor 14.30 Uhr die Kreisstraße vom Heutal herkommend in Richtung B 465. Direkt nach der Steigung im Auslauf der dortigen Rechtskurve kam der Mann mit seinem Wagen nach links von der Straße ab. Im Anschluss überfuhr er mit seinem Golf eine gemauerte Dohle und riss sich hierbei die Ölwanne auf. Nach etwa 60 Metern gelang es ihm, auf die Fahrbahn zurückzulenken und anzuhalten. An dem Auto war hierbei ein Schaden in Höhe von zirka 5.000 Euro entstanden. Es musste abgeschleppt werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, worauf eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Mitarbeiter der zuständigen Straßenmeisterei kamen an die Unfallstelle, um das betroffene Erdreich abzugraben und die Straße zu reinigen. Weiterhin war die Feuerwehr zur Unterstützung angerückt. (ms)

Reutlingen (RT): Nach Kollision überschlagen

Zur heftigen Kollision zweier Pkw ist es am frühen Dienstagmorgen in Reutlingen gekommen. Die 18-jährige Lenkerin eines Opel befuhr kurz nach 1.30 Uhr die Heinestraße in Richtung Ringelbachstraße. An der dortigen Kreuzung stieß sie mit ihrem Wagen mit dem von rechts kommenden Dacia einer 28-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Dacia und kam auf dem Dach zum Liegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieben beide Frauen sowie die drei Mitfahrenden im Opel unverletzt. Sie wurden dennoch vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrtauglichen Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 12.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Metzingen (RT): Einbrecher unterwegs

Zwei Gaststätten in der Eichbergstraße sind am frühen Montagmorgen von einem Einbrecher heimgesucht worden. Wohl in der Zeit nach zwei Uhr verschaffte sich der Täter äußerst gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden und durchwühlte das Inventar nach Wertgegenständen. Wie bislang bekannt ist, entwendete der Kriminelle etwas Bargeld. Allein der hinterlassene Sachschaden dürfte sich jedoch auf mehrere tausend Euro summieren. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen zum Täter aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Versuchter Telefonbetrug (Warnhinweis)

Mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber ist am Montagnachmittag, ab 14 Uhr, im Stadtgebiet von Esslingen nach einem flüchtigen Betrüger gefahndet worden. Zuvor war ein in der Stadtmitte wohnendes Ehepaar mit der Masche des sogenannten Schockanrufs in Sorge um einen nahen Angehörigen versetzt worden. Ein krimineller Anrufer hatte im Telefonat vorgetäuscht, dass der Enkel des Ehepaars einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und zur angeblichen Abwendung der Untersuchungshaft eine fünfstellige Kaution zu bezahlen sei. Das Paar schenkte dem perfiden Anrufer Glauben und packte Bargeld und Wertgegenstände zusammen, um diese an ihrer Wohnanschrift an einen vermeintlichen Gerichtsmitarbeiter zu übergeben. Als der Komplize des Anrufers bei dem Ehepaar eintraf, schöpfte der Mann jedoch Verdacht und forderte das Vorzeigen eines Ausweises. Zeitgleich erkundigte sich die Frau beim Polizeirevier Esslingen nach dem angeblichen Verkehrsunfall. So flog der Betrugsversuch auf. In der Folge flüchtete der Abholer ohne die Wertgegenstände. Er konnte trotz der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (mr)

Bissingen/Teck (ES): Vorfahrt missachtet

Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen, kurz nach sechs Uhr, an der Einmündung der Untere Straße in die K 1250 ereignet hat. Eine 26-jährige Lenkerin eines Opel Astra übersah aus Bissingen kommend beim Linksabbiegen auf die Kreisstraße bei tiefstehender Sonne einen VW Multivan einer entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 42-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision wurden beide Pkw erheblich beschädigt. Der Opel musste abgeschleppt werden. Entgegen ersten Erkenntnissen waren die Unfallbeteiligten unverletzt geblieben. Der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. (ak)

Esslingen (ES): Fahrzeug macht sich selbstständig

Zum Glück nur Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend, gegen 17.50 Uhr, in der Potsdamer Straße entstanden, bei dem sich ein Pkw selbstständig gemacht hatte. Der Fahrer eines VW Transporters hatte sein Fahrzeug am oberen Ende der ansteigenden Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellt, dabei nach ersten Erkenntnissen zwar die Handbremse angezogen aber die Gangschaltung in neutrale Position gestellt. Geraume Zeit nachdem er den Wagen verlassen hatte, machte sich der VW selbstständig und rollte rückwärts das Gefälle hinunter, bevor er nach etwa 75 Metern mit einem ebenfalls am rechten Fahrbahnrand geparkten Porsche kollidierte. Verletzt oder gefährdet wurde niemand. Der an den Autos entstandene Schaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt. (ak)

Nürtingen (ES): Kind von Pkw erfasst

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind hat sich am Montagmittag in Oberensingen ereignet. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge rannte eine Neunjährige gegen 12.20 Uhr zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Wendlinger Straße, worauf sie vom Seat einer 34-Jährigen erfasst wurde. Nach einer Erstversorgung vor Ort brachte der Rettungsdienst das Mädchen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

Nürtingen (ES): Mittels Messenger-Dienst betrogen (Warnhinweis)

Eine Frau aus Nürtingen ist am Montag von Kriminellen um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht worden. Sie erhielt eine WhatsApp-Nachricht von einer ihr unbekannten Handynummer, in der sich der Absender als ihre vermeintliche Tochter ausgab. Dabei wurde die Nürtingerin um die Überweisung eines vierstelligen Betrags gebeten. Im Glauben, dass es sich beim Absender um ihr wirkliches Kind handeln würde, transferierte die Frau das geforderte Geld von ihrem Konto. Später flog der Betrug auf. Ob die Überweisung von der Bank zurückgerufen werden kann, steht noch nicht fest. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. Forderungen nach Geldüberweisungen über SMS, WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. Falls Sie nach einer Aufforderung bereits eine Überweisung getätigt haben, kontaktieren Sie sofort die Bank und veranlassen Sie eine Rücküberweisung. Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/ (ms)

Kusterdingen (TÜ): Radfahrerin verletzt

Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Jettenburg verletzt worden. Gegen zehn Uhr war eine 49 Jahre alte Frau mit einem VW auf der Dorfstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs und wollte an der Einmündung zur Brunnenstraße nach links abbiegen. Hierbei schnitt sie nach derzeitigem Kenntnisstand die Kurve und übersah offenbar eine von dort kommende Radlerin im Alter von 38 Jahren. Diese hielt daraufhin an. In der Folge wurde der Fuß der 38-Jährigen vom VW erfasst. Die Radlerin wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Radfahrerin nach Sturz in Klinik eingeliefert

Eine 17-jährige Radlerin ist am Dienstagmorgen, gegen 8.20 Uhr, auf dem in Richtung Tübingen führenden Radweg im Neckartal verunglückt. Nach jetzigen Erkenntnissen kam die Jugendliche, die mit einem Pedelec unterwegs war, kurz nach dem Ortsausgang von Kirchentellinsfurt aus noch ungeklärter Ursache ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer zu Fall. Dabei zog sie sich mutmaßlich schwere Verletzungen zu und war vorübergehend ohne Bewusstsein, weshalb auch ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle beordert wurde. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte vom Rettungsdienst mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. (ak)

Albstadt (ZAK): Vor Polizei davongefahren

Leichte Verletzungen hat ein Jugendlicher am Montagnachmittag erlitten, als er vor einer Polizeistreife davongefahren und hierbei gestürzt ist. Die Beamten wollten den 17-jährigen Motorroller-Lenker gegen 15.40 Uhr in der Magdalenenstraße wegen seines desolaten Zweirads kontrollieren. Als er die Anhaltesignale bemerkte, gab der 17-Jährige Gas und bog nach links in die Marienstraße ab. Hierbei kam der junge Mann zu Fall und zog sich beim Sturz auf die Fahrbahn leichte Verletzungen zu. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass an dem Roller keine gültigen Versicherungskennzeichen angebracht waren. Zudem konnte der Fahrer keine Fahrerlaubnis vorweisen und stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sieht jetzt einer ganzen Reihe an Strafanzeigen entgegen. (ms)

Bisingen (ZAK): Unvergessliches Kinderturnen

Ein mit Sicherheit unvergessliches Kinderturnen hat am Montagnachmittag in der Mehrzweckhalle in Wessingen stattgefunden. Gegen 15.50 Uhr nahm die Leiterin der Gruppe Schmorgeruch in der Halle in der Haldenstraße wahr. Daraufhin verständigte sie sofort die Feuerwehr und ging mit den Kleinen ins Freie. Die Feuerwehr, die mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ausgerückt war, konnte rasch Entwarnung geben. Zusammen mit einem Elektriker stellten sie fest, dass ein Vorschaltgerät der Deckenbeleuchtung durchgeschmort war. Durch die schnelle Feststellung des Schadens war es zu keinem Feuer gekommen. Die Kinder durften nach dem Einsatz noch die beiden Feuerwehrfahrzeuge sowie den Streifenwagen des Polizeipostens Bisingen besichtigen, worüber sie sich sehr erfreuten. (ms)

Rosenfeld (ZAK): Wildunfall mit weiteren Folgen

Ein Wildunfall hat am frühen Diebstagmorgen auf der L 390 zwischen Rosenfeld und Heiligenzimmern eine Kollision eines Pkw mit einem Linienbus nach sich gezogen. Der 59-jährige Busfahrer war ohne Fahrgäste gegen 6.20 Uhr auf der Landstraße unterwegs, als unvermittelt ein Reh von rechts die Fahrbahn querte. Obwohl der Fahrer sofort stark bremste, kam es zum Zusammenstoß mit dem Tier, das anschließend verendete. Ein 63-jähriger Lenker eines Hyundai, der hinter dem Bus in dieselbe Richtung fuhr, bemerkte das Bremsmanöver zu spät und prallte mit seinem Wagen ins Heck des Busses. Sein Pkw musste später abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. (ak)

