POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Einbruch; Diebstahlsdelikt; Unfallbeteiligter nachträglich verstorben

Kollision auf Bundesstraße

Auf der B 28 ist es am Sonntagvormittag zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw gekommen. Gegen 10.15 Uhr wollte eine 27-jährige Hyundai-Lenkerin von der B 312 kommend auf die B 28 in Richtung Metzingen auffahren und missachtete dabei ersten Erkenntnissen zufolge beim Wechsel auf die Durchgangsfahrbahn die Vorfahrt eines 39 Jahre alten Mannes, der mit seinem Laster auf der rechten Spur der Bundesstraße unterwegs war. In der Folge stießen die Fahrzeuge seitlich zusammen, wobei sich die Frau nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Am Lkw sowie am Hyundai, die fahrtauglich geblieben waren, dürfte jeweils ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein. (mr)

Bad Urach (RT): Papiermüll in Brand geraten

Zu einem Feuer in einer Mülltonne sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend, gegen 18.15 Uhr, in die Straße Bei den Thermen ausgerückt. Dort war aus ungeklärter Ursache Papiermüll in einer von mehreren auf einem Parkplatz eines Hotels abgestellten Mülltonnen in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort war, waren die offenen Flammen bereits wieder erloschen, sodass lediglich noch die Glut abgelöscht werden musste. Sachschaden an dem metallenen Müllcontainer war nicht entstanden. (ak)

Dettingen/Erms (RT): Einbruch im Freibad

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum Montag in das Gebäude des Dettinger Freibads eingedrungen. Zwischen 22.30 Uhr und 5.30 Uhr verschaffte sich der Täter nach dem Aufhebeln mehrerer Türen Zutritt in verschiedene Innenräume und den Kiosk, wo er jeweils das Mobiliar durchwühlte. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch festgestellt werden. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (ak)

Reutlingen (RT): Tier ausgewichen

Acht Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 20-Jähriger am frühen Montagmorgen auf der L384 zwischen Betzingen und Ohmenhausen verursacht hat. Der junge Fahrer war gegen 1.40 Uhr mit seinem VW Golf auf der rechten Spur der Landesstraße von Betzingen in Richtung Ohmenhausen unterwegs, als seinen Angaben zufolge auf Höhe der Auffahrt zur B28 plötzlich ein Tier von rechts kommend auf die Fahrspur sprang und er stark nach links ausweichen musste. Dabei kam es zur Kollision mit dem VW Golf eines 20-Jährigen der auf der linken der beiden Fahrspuren auf gleicher Höhe ebenfalls in Richtung Ohmenhausen fuhr. Der Unfallverursacher und seine drei Mitfahrer im Alter von 18 und zwei Mal 19 Jahren wurden dabei leicht verletzt. Der nicht angegurtete Fahrer des zweiten Golf wurde schwer verletzt, seine drei Mitfahrer im Alter von 18, 19 und 20 Jahren, die teils ebenfalls nicht angegurtet waren, wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. (cw)

Reutlingen-Mittelstadt (RT): Blumensäule gestohlen (Zeugenaufruf)

Eine etwa zwei Meter hohe und rund 50 kg schwere Blumensäule haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag vor einem Haus in der Riedericher Straße gestohlen. Zwischen 23.30 Uhr und zehn Uhr dürften die Kriminellen die bepflanzte Säule aus grauem Kunststoff, im Wert von rund 400 Euro in einen Transporter oder einen Anhänger geladen und mitgenommen haben. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 07121/942-3333 an das Polizeirevier Reutlingen. (cw)

Sonnenbühl (RT): Gegenverkehr übersehen

Beim Linksabbiegen hat eine 53-Jährige am Sonntagnachmittag einen Motorradfahrer übersehen. Die Frau war gegen 14.45 Uhr mit ihrem BMW iX auf der L383 von Undingen in Richtung Erpfingen unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die K6767 in Richtung Haid abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 22-Jährigen auf seiner Yamaha. Dieser versuchte noch durch eine Notbremsung einen Unfall zu vermeiden, dennoch kam es im Einmündungsbereich zur Kollision zwischen dem BMW und der Yamaha. Dabei wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Die BMW-Fahrerin blieb unverletzt. Am Motorrad dürfte wirtschaftlicher Totalschaden von rund 7.000 Euro entstanden sein. Der Sachschaden am BMW wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten nachfolgend von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. Die Landesstraße und die Kreisstraße mussten im Bereich der Unfallstelle mehrmals kurzfristig gesperrt werden. (cw)

Lichtenstein (RT): Anhänger gelöst

Auf etwa 5.500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der L387 zwischen Unterhausen und Holzelfingen entstanden ist. Ein 30- Jähriger war gegen 9.15 Uhr mit seinem Skoda mit Anhänger auf der Landesstraße in Richtung Holzelfingen unterwegs. Weil er seinen Anhänger nicht richtig verbunden und gesichert hatte, löste sich dieser vom Zugfahrzeug, rollte auf die Gegenfahrspur und krachte dort frontal in einen entgegenkommenden VW Caddy, dessen 56 Jahre alter Fahrer noch vergeblich versucht hatte, durch eine Notbremsung eine Kollision zu verhindern. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings war der VW nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe musste der Bauhof anrücken. (cw)

Ostfildern (ES): Verkehrsunfallflucht (Zeugenaufruf)

Nach einem Radfahrer, der als Mitte bis Ende 40 Jahre alt beschrieben wird, fahndet das Polizeirevier Filderstadt. Der Mann war am Sonntagnachmittag, gegen 15.25 Uhr, mit einem hellen Rennrad, an dem eine braune Tasche angebracht war, auf der Robert-Bosch-Straße aus Richtung Renate-Pilz-Allee kommend unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 17 krachte der Radler aus noch ungeklärter Ursache ins Heck eines am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Fiat Ducato. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe vor rund 1.500 Euro zu kümmern, flüchte er anschließend wieder in Richtung Renate-Pilz-Allee. Der Radfahrer, der keinen Helm getragen hatte, dürfte sich bisherigen Erkenntnisse zufolge bei dem Unfall eine blutende Kopfverletzung zugezogen haben. Er hatte dunkle, kurze Haare mit grauen Strähnen und war mit einem hellen, kurzärmeligen Oberteil und einer kurzen Hose bekleidet. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/7091-3 um Hinweise. (cw)

Esslingen-Berkheim (ES): Motorradfahrer schwer gestürzt

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag auf der L1192, der sogenannten Aufstiegsstraße ereignet hat. Ein 28-Jähriger war gegen 15.15 Uhr mit seiner KTM Superduke auf der Landesstraße von der Adenauerbrücke kommend in Richtung Ostfildern unterwegs. Weil er seine Geschwindigkeit nicht dem Fahrbahnverlauf angepasst hatte und viel zu schnell fuhr, kam er kurz nach der Einmündung Am Ziegelbrunnen in einer unübersichtlichen und enggezogenen Rechtskurve zu weit in Richtung Mittellinie und stürzte. Samt seiner Maschine rutschte er über zwei Warnbaken hinweg frontal in einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Fiat Punto, dessen 21 Jahre alter Fahrer keinerlei Chancen mehr hatte, um zu reagieren. Der Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. (cw)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Radfahrer touchiert

Nach derzeitigem Stand leicht verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagmittag auf der Bonländer Hauptstraße ereignet hat. Ein 36-Jähriger befuhr gegen 13.45 Uhr mit seinem Mazda die Bonländer Hauptstraße und wollte einen 55-jährigen Radfahrer überholen, als dieser plötzlich anzeigte, nach links in die Ringstraße einbiegen zu wollen und nach links fuhr. Trotz einer sofortigen Notbremsung touchierte der Mazda noch das Hinterrad des Fahrrads, so dass der Radler stürzte. Ein Rettungswagen brachte den 55-Jährigen nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 500 Euro, der Sachschaden am Fahrrad auf rund 100 Euro geschätzt. (cw)

Neckartailfingen (ES): Nach Unfall davongefahren

Wegen Verkehrsunfallflucht sowie Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Nürtingen seit Sonntagmorgen gegen einen 31-jährigen Autofahrer. Gegen sechs Uhr beobachteten mehrere Zeugen, wie ein Toyota in der Tübinger Straße von der Fahrbahn abkam und dabei Straßenpoller sowie eine Laterne beschädigte. Nachdem der Fahrer zunächst in Richtung Altdorf davongefahren war und dann jedoch gewendet hatte, wollte er auf die B 312 nach Reutlingen auffahren, wobei er zu weit nach links geriet und gegen ein Verkehrszeichen prallte. Im Zuge der Unfallaufnahme durch die hinzugerufenen Polizeibeamten ergab sich bei dem 31-Jährigen der Verdacht auf den Einfluss berauschender Mittel. Da ein entsprechender Drogenvortest positiv verlief, musste der Mann eine Blutprobe über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 8.500 Euro. (mr)

Albstadt (ZAK): Weiterer Unfallbeteiligter verstorben

Ergänzung zu den Pressemitteilungen vom 19.06.2024/11.31 Uhr und 23.06.2024/12.20 Uhr

Der Verkehrsunfall vom 19. Juni 2024, bei dem eine 82-jährige Autofahrerin und ihr 86 Jahre alter Beifahrer mit ihrem Audi auf der L442 zwischen Tailfingen und Pfeffingen ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer schwer verunglückt waren, hat ein weiteres Todesopfer gefordert. Nachdem die 82-jährigen Fahrerin - wie bereits berichtet - am Samstag, 22. Juni 2024, ihren bei dem Unfall erlittenen, lebensgefährlichen Verletzungen erlegen war, konnte auch das Leben des 86-jährigen Mannes nicht gerettet werden. Er starb am Sonntag in einer Klinik. (ak)

