Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubdelikt; Einbrüche; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT): Geldbörse geraubt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend auf der B313 in Höhe der Einmündung Vorstadt ereignet haben soll, sucht das Kriminalkommissariat Reutlingen. Eigenen Angaben zufolge war ein 24-Jähriger gegen 21.25 Uhr zu Fuß entlang der Bundesstraße von Engstingen kommend unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung Vorstadt aus einem mit zwei Personen besetzten Auto heraus angesprochen wurde. Nachdem die Männer ausgestiegen waren, sollen sie von dem 24-Jährigen mit Schlägen und Tritten die Herausgabe seiner Wertsachen gefordert und ihn mit einem Messer verletzt haben, bevor sie mit der Geldbörse des Opfers wegfuhren. Der Verletzte machte sich anschließend auf den Heimweg. Erst von dort aus wurde geraume Zeit später die Polizei verständigt. Der Rettungsdienst brachte den 24-Jährigen zur Behandlung ins Krankenhaus. Da während des Geschehens an dem an der Einmündung B313/Vorstadt stehenden Pkw der unbekannten Verdächtigen ein oder mehrere Autos vorbeigefahren sein sollen, hofft die Kriminalpolizei auf Hinweise und bittet Zeugen die zur genannten Zeit dort Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Kriminalkommissariat Reutlingen zu melden. (cw)

Lichtenstein (RT): In Sportheim eingebrochen

In ein Sportheim in der Straße Gummerschwang ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 23.30 Uhr und 7.30 Uhr verschaffte sich der Kriminelle mit brachialer Gewalt über eine Türe zunächst in den Geräteraum und nachfolgend auch in die Gaststätte Zutritt. Dort durchwühlte er in den Räumen die Schränke, Schubladen und Behältnisse. Da hier aber nichts von Wert aufbewahrt wird, musste er sich nach derzeitigen Ermittlungen mit einem kleinen Bargeldbetrag aus der Wechselgeldkasse begnügen, mit dem er anschließend unerkannt flüchtete. Dabei hinterließ er einen Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro, der den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches übersteigt. Das Polizeirevier Pfullingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Filderstadt-Sielmingen (ES): Handgreiflichkeiten (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Filderstadt nach einer Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag auf dem Rathausplatz. Dort war es gegen 16.40 Uhr aus noch ungeklärten Gründen zu Handgreiflichkeiten zwischen einem 27-Jährigen und zwei Unbekannten gekommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge waren die Drei mit der Buslinie X4 vom Bahnhof Bernhausen kommend an der Bushaltestelle ausgestiegen. Dabei soll einer der Unbekannten den 27-Jährigen angerempelt haben. In der Folge sollen beide unvermittelt ihr Opfer zu Boden geschlagen haben. Dabei soll einer von ihnen noch auf den auf dem Boden liegenden eingetreten haben. Erst als eine Passantin auf sich aufmerksam machte, flüchtete das Duo zu Fuß in Richtung Bernhausen. Der 27-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und von der Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens vor Ort ambulant behandelt. Die beiden Angreifer werden als etwa 16 bis 18 Jahre alt beschrieben. Der Kleinere war zirka 170 bis 175 cm groß, hatte dunkle, lockige Haare und dunklen Teint. Er trug eine beigefarbene Schirmmütze, eine helle Jacke und hatte ein Pflaster über den Knöchel der rechten Hand. Sein Komplize wird mit etwa 175 bis 180 Zentimetern etwas größer und dunkelhäutig beschrieben. Er hatte kurze Haare und trug einen Trainingsanzug. Das Polizeirevier Filderstadt sucht nach Zeugen und bittet unter der Telefonnummer 0711/70913 um Hinweise. (cw)

Neuffen (ES): Einbrecher im Freibad

Ein unbekannter Einbrecher hat in der Nacht zum Freitag im Freibad in der Breitensteinstraße sein Unwesen getrieben. Zwischen Donnerstagabend, 21.30 Uhr, und Freitagmorgen, 7.30 Uhr, verschaffte sich der Täter durch die Eingangstür gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Nach dem Aufbrechen weiterer Türen durchsuchte er mehrere Räume und das dort von ihm ebenfalls teils aufgebrochene Mobiliar nach Stehlenswertem. Mit einem Bargeldbetrag entkam er unerkannt. Der von ihm hinterlassene Sachschaden wird auf bis zu 2.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Neuffen ermittelt. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell