POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Pkw-Aufbrüche, Einbruch, Streitigkeiten

Unfall mit verletztem Radler

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen erlitten. Ein 29-Jähriger war kurz nach 8.30 Uhr mit einem Opel Astra auf der Sondelfinger Straße von der Stuttgarter Straße herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen in die gleichnamige Seitenstraße kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden und in Richtung Stadtmitte fahrenden 17 Jahre alten Radfahrers. Der Jugendliche stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden musste. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. (ms)

Reutlingen (RT): Autos aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Gleich drei Autos sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Reutlinger Nordraum aufgebrochen worden. Zwischen 14 Uhr und sechs Uhr, vermutlich aber in den Nachtstunden schlug ein Unbekannter eine Scheibe eines in der Carl-Diem-Straße geparkten Opel Meriva ein und ließ dort eine Tüte mit diversen Brettspielen und einen Rucksack mitgehen. In einen in der Frankfurter Straße geparkten Opel Crossland verschaffte sich der Kriminelle auf die gleiche Art und Weise Zugriff und durchwühlte das Handschuhfach und die Ablagen. Hier dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge ein kleinerer Münzgeldbetrag gestohlen worden sein. Auch an einem in der Heilbronner Straße geparktem Auto schlug er eine Scheibe ein und durchwühlte das Fahrzeug nach Stehlenswertem. In allen Fällen übersteigen die angerichteten Sachschäden von jeweils geschätzten 500 Euro pro Fahrzeug den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/96110 um Hinweise. (cw)

Münsingen (RT): In Sportheim eingebrochen

In ein Sportheim in Dottingen ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. In der Zeit von Mittwoch, 21.45 Uhr, bis Donnerstag, 8.35 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter über die aufgehebelte Haupteingangstür ins Innere des Gebäudes in der Straße Forstelacker ein. Im Anschluss durchwühlte er in sämtlichen Räumen die Schränke nach Wertsachen. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Streitigkeiten (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am frühen Donnerstagmorgen auf der Karlstraße ereignet haben soll, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Gegen 0.20 Uhr waren dort zwei 21 Jahre alte Männer unterwegs und wollten auf Höhe des Bahnhofs die Straße überqueren, als ein schwarzer Kombi auf der Karlstraße in Richtung Aicher Straße heranfuhr. Aus ungeklärten Gründen soll es dabei zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Fahrzeuginsassen und den Fußgängern gekommen sein. Im weiteren Verlauf sollen die beiden Unbekannten aus dem Auto ausgestiegen sein, wonach es zu Handgreiflichkeiten zwischen den Männern kam, bei denen neben einer Halskette auch ein T-Shirt beschädigt wurde. Nachfolgend stiegen die Unbekannten wieder in den schwarzen Audi Kombi, zu dem keine weiteren Informationen vorliegen, und fuhren Richtung Sielmingen weg. Die beiden 21-Jährigen erlitten bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/7091-3 um Hinweise. (cw)

Dettenhausen (TÜ): Fatales Überholmanöver führt zu Unfall mit drei Verletzten

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen auf der B 464 verletzt worden. Eine 20-Jährige war gegen 6.30 Uhr mit einem VW Polo auf der Bundesstraße vom Eckberg-Kreisel herkommend in Richtung Walddorfhäslach unterwegs. Am Ende der dortigen etwa 500 Meter langen Geraden setzte die Fahranfängerin zum Überholen eines Sattelzugs an. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, mussten der Sattelzug-Lenker sowie ein entgegenkommender, 20 Jahre alter Fahrer eines VW Taigo abbremsen und jeweils nach rechts ausweichen. Der VW-Lenker überfuhr hierbei eine Warnbake. Beim Gegenlenken prallte er im Anschluss gegen den hinter dem Lastwagen fahrenden Peugeot eines 61-Jährigen. Durch die Kollision zogen sich die beiden Fahrer sowie ein zwölf Jahre altes Kind in dem Peugeot ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Die Verletzten mussten mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in Kliniken gebracht werden. Der VW und der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf knapp über 17.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge musste die B 464 bis 9.15 Uhr voll gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. (ms)

Jungingen (ZAK): Nach Verkehrsunfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall der sich am Mittwochnachmittag auf der Killertalstraße (B32) ereignet hat, sucht das Polizeirevier Hechingen. Ein 27-Jähriger war gegen 16.50 Uhr mit seinem 1er BMW auf Killertalstraße in Richtung Killer unterwegs. In der langgezogenen Rechtskurve kam ihm ein grüner Traktor entgegen. Unmittelbar bevor beide Fahrzeuge aneinander vorbeifuhren, scherte hinter dem Traktor ein weißer Mercedes Sprinter mit Tübinger Kennzeichen aus, um das landwirtschaftliche Fahrzeug trotz unzureichender Sicht und Gegenverkehr zu überholen. Nur durch eine Notbremsung bis zum Stillstand konnte der 27-Jährige eine Frontalkollision mit dem Sprinter verhindern, der sich wieder hinter dem Traktor einordnete. Eine hinter dem BMW fahrende 69 Jahre alte Fahrerin eines Ford Fiesta reagierte zu spät und krachte ins Heck des BMW. Der noch unbekannte Fahrer des weißen Tübinger Sprinters setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und flüchtete in Richtung Ortsmitte. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden an den beiden Autos wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07471/9880-0 beim Polizeirevier Hechingen zu melden. (cw)

