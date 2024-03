Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines PKW Mercedes von einem Autobahnparkplatz an der BAB 20

Altentreptow (ots)

Am 18.03.2024 gegen 15:00 Uhr parkte der Geschädigte seinen schwarzen PKW Mercedes Benz, amtliche Kennzeichen MST-EC 134 auf dem Parkplatz "Vier Tore Stadt" an der BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck. Anschließend fuhr er mit einem Bekannten nach Demmin. Als er gegen 18:00 Uhr zum Parkplatz zurückkam, musste er feststellen, dass sein Fahrzeug durch unbekannte Täter entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Autobahnpolizeirevier unter der Telefonnummer 03961-2578224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

