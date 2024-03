Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Wohnhauses in Wendorf (LK V-R)

PHR Stralsund (ots)

Am 16.03.2024 gegen 17:50 Uhr informierte die Integrierte Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einen Brand in der Albert-Schweitzer-Straße in der Gemeinde Wendorf. Als die Beamten des Polizeihauptreviers Stralsund kurz darauf vor Ort eintrafen, waren die Kameraden der Feuerwehr schon bei der Brandbekämpfung. Bei dem Objekt handelt es sich um ein Einfamilienhaus mit einer anliegenden Werkstatt und einem im Rohbau befindlichen Anbau. Der Brand brach augenscheinlich in dem Rohbau aus und griff ebenfalls auf die anliegende Werkstatt über. Der Wohnbereich wurde durch den Brand offenbar nicht beschädigt. Die genaue Brandausbruchsstelle konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausfindig gemacht werden. Die vierköpfige Familie, welche sich zum Brandausbruch in dem Wohnbereich befand, blieb zum Glück unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 80.000 EUR geschätzt..

Zu den eingesetzten Kräften des Polizeihauptreviers Stralsund, dem Rettungsdienst und den insgesamt 21 Kameraden der Berufsfeuerwehr Stralsund, der Freiwilligen Feuerwehr Stralsund, der Freiwilligen Feuerwehr Wendorf, kam auch der Kriminaldauerdienst Stralsund zum Einsatz. Zum jetzigen Zeitpunkt wird nicht von einer vorsätzlichen Herbeiführung des Brandes ausgegangen. Um hier weitere Erkenntnisse zur Brandursache zu erlangen, wird in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Stralsund am morgigen Tage ein Brandursachenermittler eingesetzt.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell