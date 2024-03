Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 83-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verstorben

Malchin (ots)

Am 18.03.2024 ereignete sich um 15:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 20 zwischen den Ortschaften Malchin und Basedow im Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 66-jährige Fahrzeugführer eines PKW Mercedes die L 20 in Richtung Basedow als eine 83-jährige Fahrradfahrerin die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten, woraufhin die Fahrradfahrerin stürzte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer, verstarb die Fahrradfahrerin noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Pkw wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Beteiligte sind deutsche Staatsangehörige aus der Region. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3500,- Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg kam ein Unfallsachverständiger zum Einsatz. Die L 20 war für den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden voll gesperrt. Im Auftrag Olaf Haase Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg

