POL-RT: Mehrere teils schwerste Verkehrsunfälle, Frauen sexuell belästigt, Betrug, Geldbeutel geraubt, Brand, Mann in Gewahrsam

Auffahrunfall mit Verletzten

Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen am Mittwochmorgen, gegen 6.15 Uhr, in der Stuttgarter Straße. Ein über die B 28 aus Metzingen kommender, 39-jähriger Fahrer eines Lkw mit Anhänger bemerkte zu spät, dass der Verkehr am Ortseingang von Reutlingen an der Ampel an der Kreuzung Stuttgarter Straße/Karlstraße zum Stillstand kam und fuhr auf einen Ford Fokus einer 51-jährigen Autofahrerin auf. Der Ford wurde anschließend noch auf einen davorstehenden VW Passat eines 53-Jährigen geschoben. Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, erlitten die Pkw-Insassen leichte Verletzungen. Die Ford-Lenkerin wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Ihr Wagen wurde abgeschleppt. (ak)

Reutlingen (RT): Junge Frauen unsittlich berührt

Zwei junge Frauen sind am Dienstag von vermutlich demselben Mann in der Reutlinger Innenstadt sexuell belästigt worden. Gegen 17 Uhr befand sich eine 17-Jährige am ZOB am Willy-Brandt-Platz, als ein Mann zu ihr kam und sie unsittlich berührte. Anschließend ging er weiter. Kurz vor 18.30 Uhr stand eine 18-Jährige an der Bushaltestelle Listplatz, als vermutlich derselbe Täter an ihr vorbeiging und sie ebenfalls unsittlich anfasste. Im Rahmen der anschließend eingeleiteten Fahndung konnte ein 23-jähriger Tatverdächtiger im Listpark festgestellt werden. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen mehrfacher, sexueller Belästigung eingeleitet. (ms)

Engstingen (RT): Unfall mit tödlich verletztem Pedelec-Lenker

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Dienstagnachmittag auf der L 230 ereignet. Ein 19-Jähriger war kurz nach 17.30 Uhr mit einem VW Crafter auf der Landstraße von Engstingen herkommend in Richtung Kohlstetten unterwegs. Von einem parallel verlaufenden Weg querte ein 78 Jahre alter Pedelec-Lenker die Straße von rechts nach links aus Sicht des Kastenwagen-Lenkers, ohne auf den Verkehr zu achten. Trotz eines Ausweichmanövers des jungen Mannes kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Kleinlaster und dem Radfahrer. Dieser zog sich schwerste Verletzungen zu, denen er kurze Zeit später noch an der Unfallstelle erlag. Der 19-Jährige erlitt einen Schock und musste ärztlich versorgt werden. An den beiden Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von zirka 13.000 Euro entstanden. Der VW Crafter musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die L 230 bis 20.30 Uhr voll gesperrt. Mitarbeiter der Straßenmeisterei kamen zur Unterstützung vor Ort. In die Ermittlungen der Tübinger Verkehrspolizei wurde ein Sachverständiger eingeschalten. (ms)

Münsingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Leicht verletzt wurde ein 60-Jähriger, der am Dienstagabend mit seiner Harley-Davidson auf der B464 von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Biker war gegen 20 Uhr mit seinem Motorrad auf der Seeburger Steige von Münsingen herkommend unterwegs. Infolge seiner nicht angepassten Geschwindigkeit und eines Fahrfehlers kam er in einer Linkskurve nach rechts von Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und stürzte im angrenzenden Grünstreifen. Ein Rettungswagen brachte den 60-Jährigen nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Sein Motorrad, an dem Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Wendlingen (ES): Mittels Schockanruf betrogen

Eine Seniorin aus Wendlingen ist im Laufe des Dienstags Opfer von Telefonbetrügern geworden. Mit der Masche des sogenannten Schockanrufs meldete sich eine Betrügerin bei der 86-Jährigen und gab mit weinerlicher Stimme vor, die Frau des Schwagers zu sein. Dieser habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um einer Gefängnisstrafe zu entgehen müsse nun eine Kaution bezahlt werden. Dann wechselte das Gespräch zu einem weiteren Betrüger, der sich als Rechtsanwalt Bach ausgab und den angeblichen Unfall bestätigte. Eine weitere Frau forderte die Seniorin auf, eine größere Geldsumme bereitzustellen. Durch wechselnde Gesprächspartner, wohl über einen längeren Zeitraum hinweg, gelang es dem kriminellen Trio, die Seniorin so unter Druck zu setzen, dass diese in der Folge mehrere 10.000 Euro Bargeld an einen unbekannten Abholer aushändigte. Erst als sich ihr Sohn am Nachmittag bei seiner Mutter meldetet, flog der Betrug auf und wurde der Polizei gemeldet. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen sie auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/(cw)

Nürtingen (ES): Mann die Geldbörse geraubt

Einem Mann ist am Dienstagabend in der Saubachunterführung in Nürtingen die Geldbörse geraubt worden. Der 50-Jährige war kurz nach 19 Uhr zu Fuß durch die Unterführung vom Busbahnhof herkommend in Richtung Rümelinstraße unterwegs. Hierbei soll er von einem von hinten heranfahrenden Radfahrer umgestoßen worden sein. Der Fußgänger stürzte daraufhin mit dem Kopf voran gegen die Hochwasserabsperrung und verletzte sich dabei leicht. Kurz darauf stellte er fest, dass seine Geldbörse fehlt. Eine Versorgung durch den verständigten Rettungsdienst lehnte der 50-Jährige ab. Von dem Täter gibt es bislang keine konkrete Beschreibung. (ms)

Neuffen (ES): Pedelec-Lenker bei Unfall schwer verletzt

Schwerste Verletzungen hat ein Pedelec-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der L 1250 erlitten. Der 88-Jährige war kurz vor 14 Uhr auf dem rechtsseitig neben der Landstraße verlaufenden, für Radfahrer freigegebenen, Gehweg von Linsenhofen herkommend in Richtung Neuffen unterwegs. Am Ortsbeginn fuhr er auf Höhe des Recyclinghofs, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die L 1250 ein, um sie vermutlich zu überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem in dieselbe Richtung fahrenden VW Golf eines 89 Jahre alten Mannes. Der Pedelec-Lenker erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Pkw-Lenker zog sich leichte Verletzungen zu, die vor Ort medizinisch versorgt werden konnten. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 6.500 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die L 1250 bis 16 Uhr voll gesperrt. (ms)

Mössingen (TÜ): Hang hinab gefahren

Mit einem Kran musste ein verunglückter Pkw am Dienstagnachmittag in Mössingen geborgen werden. Eine 80-Jährige kam mit einer Mercedes-Benz A-Klasse kurz nach 16 Uhr in der Ausfahrt eines Restaurants in der Ludwigstraße vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss fuhr die Seniorin einen Hang in Richtung eines Tankstellengeländes hinab, bis ihr Wagen letztendlich an einer Stützmauer steckenblieb. Die Unfallverursacherin sowie ihre 89 Jahre alte Beifahrerin blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Sie wurden von Ersthelfern aus dem Pkw befreit. Aufgrund des Geländes musste ein spezielles Abschleppfahrzeug zur Bergung an die Unfallörtlichkeit anfahren. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. (ms)

Tübingen (TÜ): Unfall mit verletzter Segway-Fahrerin

Ersten Erkenntnissen nach schwere Verletzungen hat eine Segway-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Tübinger Karlstraße erlitten. Ein 87-Jähriger war gegen 14.30 Uhr mit einem Audi aus dem verkehrsberuhigten Bereich nach rechts auf die Straße eingefahren. Hierbei übersah er die 68 Jahre alte Frau, die mit dem Segway auf der Fahrbahn unterwegs war. Durch den Zusammenstoß zog sich die Seniorin so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Der Pkw musste im Anschluss abgeschleppt werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Rottenburg (TÜ): Mann nach Pöbeleien in Gewahrsam genommen

Einen aggressiven und offensichtlich erheblich alkoholisierten Mann mussten Einsatzkräfte des Polizeireviers Rottenburg am späten Dienstagabend, gegen 23.20 Uhr, in der Steggasse in Gewahrsam nehmen. Schon zuvor war der 57-Jährige in der Innenstadt mehrfach aufgefallen, indem er Passanten sowie Gäste und Betreiber eines Lokals anpöbelte, beleidigte und teilweise auch bedrohte. Nachdem er trotz Einschreitens der Polizei seine Pöbeleien fortsetzte, musste er von den Beamten zu Boden gebracht und nach Anlegen von Handschließen zum Polizeirevier verbracht werden, wo er die restliche Nacht in einer Gewahrsamszelle verbrachte. Der 57-Jährige sieht nun entsprechenden Anzeigen entgegen. (ak)

Meßstetten (ZAK): Motorradfahrer mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein verletzter Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Meßstetten in eine Klinik geflogen werden. Der 21-Jährige war gegen 17 Uhr mit einem Motorrad der Marke Aprilia auf der Ebinger Straße in Richtung Albstadt unterwegs. Trotz unklarer Verkehrslage überholte er drei vor ihm fahrende Fahrzeuge. Hierbei kam es zur Kollision mit dem nach links, in die Eugenstraße abbiegenden Opel GT eines 63 Jahre alten Mannes. Durch den Zusammenstoß erlitt der junge Mann Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes. Der 63-jährige Opelfahrer und sein 65 Jahre alter Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie mussten mit Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in Kliniken gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich auf rund 20.000 Euro belaufen. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Opelfahrer unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 0,4 Promille, Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Feuerwehr war zur Unterstützung an die Unfallstelle ausgerückt. Der Rettungsdienst war neben dem Hubschrauber mit einem Notarzt sowie drei Rettungswagen vor Ort. (ms)

Bisingen (ZAK): Container in Brand geraten

Zu einem Containerbrand mussten am frühen Mittwochmorgen die Rettungskräfte in die Hechinger Straße in Steinhofen ausrücken. Kurz nach 6.30 Uhr war aus bislang ungeklärter Ursache ein Schrott-/Müllcontainer auf einem Firmengelände in Brand geraten. Beim Eintreffen der Polizei und Feuerwehr stand der Container in Vollbrand. Die Flammen konnten rasch gelöscht werden. Eine Gefahr für daneben stehende Gebäude war nicht gegeben. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Albstadt (ZAK): Schwerer Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen auf der Pfeffinger Straße (L442) zwischen den Stadtteilen Tailfingen und Pfeffingen ereignet. Eine 82-Jährige war gegen 8.45 Uhr mit ihrem Audi auf der Landesstraße von Tailfingen herkommend unterwegs, als sie kurz vor dem Ortsbeginn Pfeffingen aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und auf den Grünstreifen kam. Dort prallte der Wagen mit so großer Wucht gegen eine Dohlenverbauung, dass das Auto ausgehebelt wurde, sich mehrfach überschlug und letztendlich auf den Rädern zum Stehen kam. Die Fahrerin und ihr 86 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und von zwei Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen. Der Audi, an dem Totalschaden entstanden war, musste nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der entstandene Sachschaden an dem bereits älteren Auto und den beschädigten Verkehrseinrichtungen wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten angerückt. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, zwei Notärzten, Helfern vor Ort und zwei Rettungshubschraubern im Einsatz. Zudem kamen Mitarbeiter des Bauhofs zur Reinigung der Fahrbahn und Beseitigung der Flurschäden an die Unfallstelle. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die Landesstraße bis etwa 11.15 Uhr gesperrt werden. (cw)

