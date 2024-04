Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauscht auf E-Scooter unterwegs und Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots)

Eine Rollerfahrerin musste am Dienstagmorgen in der Münchstraße feststellen, dass sich der Konsum von Betäubungsmitteln und das Führen eines Elektrorollers nicht vertragen. Die 47-Jährige fuhr gegen 9 Uhr in der Münchstraße entgegen der Einbahnstraße. Als sie nach links in die Karl-Marx-Straße abbiegen wollte, stieß sie mit einem vorfahrtsberechtigen BMW zusammen, der in Richtung Eisenbahnstraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß verlor die Frau das Gleichgewicht und stürzte. Glücklicherweise blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass die Frau unter dem Einfluss von Drogen stand. Den Konsum räumte sie auch gegenüber den Polizisten ein. Daher musste die 47-Jährige die Einsatzkräfte zur Dienststelle begleiten. Dort wurde der Unfallverursacherin eine Blutprobe entnommen, die nun Aufschluss über ihren Betäubungsmittelkonsum geben soll. Die Rollerfahrerin muss sich jetzt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung rechtfertigen. |kfa

