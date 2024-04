Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegen Mauer gekracht und geflüchtet

Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Im Zusammenhang mit einer Unfallflucht ist die Polizei am Montagabend einem alkoholisierten Autofahrer auf die Schliche gekommen. Gegen den 32-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt.

Am frühen Abend meldete eine Anwohnerin der Hauptstraße, dass jemand gegen die Grundstücksmauer an ihrem Anwesen gefahren sei und Schaden angerichtet habe. Der Verursacher sei geflüchtet.

Die ausgerückte Streife fand an der beschädigten Mauer Fahrzeugteile, die auf einen Audi als Verursacherfahrzeug hindeuteten. Bei der anschließenden Fahndung wurden die Beamten auf einen Pkw aufmerksam, der einen deutlichen Frontschaden aufwies. Die Schäden am Fahrzeug passten zu den Schäden an der Mauer.

Der Fahrzeughalter wollte sich jedoch nicht zu den Vorwürfen äußern. Der 32-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurden auf Anordnung der Justiz zwei Blutproben entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

