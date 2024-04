Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Drogeneinfluss im Verkehr

Kaiserslautern (ots)

Einen E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Montagnachmittag im Stadtgebiet aus dem Verkehr gezogen. Der Grund: Der 23-Jährige stand unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Als die Streife den jungen Mann gegen 17.30 Uhr in der Kahlenbergstraße stoppte, stellten die Beamten bei dem Scooter-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein erster Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Der 23-Jährige musste daraufhin den E-Scooter stehen lassen und mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Ergebnis der Blutuntersuchung entscheidet nun über die weiteren Konsequenzen.

Ähnlich ging es einem Autofahrer, der am späten Montagabend in der Salzstraße in eine Polizeikontrolle geriet. Der 38-Jährige hatte weder Ausweisdokumente noch einen Führerschein dabei und gab zunächst falsche Personalien an, verwickelte sich aber in Widersprüche. Zur genauen Identifizierung wurde er deshalb zur nächsten Dienststelle gebracht, wo seine Personalien zweifelsfrei festgestellt wurden. Dabei zeigte sich auch der Grund für seine Lüge: Der 38-Jährige ist nämlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weil darüber hinaus der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss steht, wurde er zum Urintest gebeten. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin. Dem Mann wurde deshalb eine Blutprobe entnommen und seine Autoschlüssel an seinen nüchternen Begleiter übergeben. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell