Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kollision an der Einmündung

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Weil er einem anderen Fahrzeug die Vorfahrt nahm, hat ein 59-jähriger Mann am Montagvormittag zwischen Niederkirchen und Schallodenbach einen Unfall verursacht. Die Folgen: Eine Frau wurde leicht verletzt und es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam der 59-Jährige mit seinem Ford Kuga über die K28 aus Richtung Olsbrücken und wollte gegen 9 Uhr an der Einmündung zur L382 nach links in Richtung Niederkirchen abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines Skoda Octavia, der hier in Richtung Schallodenbach fuhr. Es kam zur Kollision der beiden Pkw.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 26-jährige Beifahrerin im Skoda. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl der Ford als auch der Skoda wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf insgesamt 16.000 Euro geschätzt. |cri

