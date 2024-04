Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht im Parkhaus

Kaiserslautern (ots)

Am Osterwochenende kam es in einem Parkhaus in der Rosenstraße zu einer Unfallflucht. Am Samstagmittag meldete ein Fahrzeugbesitzer, dass sein Audi A5 in dem Parkhaus beschädigt wurde. Der Unfall müsste sich demnach zwischen 11.30 und 12.15 Uhr ereignet haben.

Der Pkw war in diesem Zeitraum in einer eingezeichneten Parkfläche abgestellt und wurde offenbar von einem anderen Wagen beim Ein- oder Ausparken gerammt. Zurück blieb ein deutlicher Schaden an der hinteren Beifahrerseite des Audi. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Der Verursacher hatte sich aus dem Staub gemacht, ohne den Unfall zu melden. Sein Fahrzeug dürfte im vorderen Bereich der Fahrerseite beschädigt sein. Zeugen, denen im Parkhaus etwas aufgefallen ist, oder die ein Auto mit frischen Unfallschäden gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

