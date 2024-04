POL-PPWP: Türöffnung mittels Fußtritt

Kaiserslautern (ots) - Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt die Polizei gegen einen 39-jährigen Mann. Ihm wird vorgeworfen, an Karfreitag in der Vogelwoogstraße an zwei Stellen absichtlich Feuer entfacht zu haben. Es blieb zum Glück bei kleineren Sachschäden. Verletzt wurde niemand. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hielt sich der 39-Jährige am Freitagvormittag unerlaubt auf dem Gelände eines Lokals auf ...

