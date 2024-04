Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 39-Jähriger zündelt zweimal

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt die Polizei gegen einen 39-jährigen Mann. Ihm wird vorgeworfen, an Karfreitag in der Vogelwoogstraße an zwei Stellen absichtlich Feuer entfacht zu haben. Es blieb zum Glück bei kleineren Sachschäden. Verletzt wurde niemand.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hielt sich der 39-Jährige am Freitagvormittag unerlaubt auf dem Gelände eines Lokals auf und entzündete in einem Pavillon mehrere Holzscheite. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Zeugen auf das Feuer aufmerksam und verständigten Feuerwehr und Polizei.

Unterdessen entzündete der 39-Jährige - offenbar, um vom ersten Brand abzulenken - mit Pappe und Papierresten an einem in der Nähe geparkten Auto ein weiteres Feuer.

Beide Brände konnten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch Zeugen mit Hilfe von Feuerlöschern gelöscht werden. Es entstanden dennoch Schäden an der Außenfassade des Gebäudes neben dem Pavillon sowie an dem geparkten Pkw. Die genaue Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt.

Während des Einsatzes verhielt sich der mutmaßliche Täter zunehmend aggressiv. Er beleidigte und bedrohte mehrere Zeugen und auch einen Feuerwehrmann. Der 39-Jährige wurde deshalb in Gewahrsam genommen und nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft am Nachmittag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren wegen Brandstiftung, Bedrohung und Beleidigung zu. |cri

