Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Transporter ausgebrannt

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Dienstagmorgen rückten Rettungskräfte in den Stadtteil Siegelbach aus. Dort stand in der Sandstraße ein am Straßenrand geparkter Transporter in Flammen und musste gelöscht werden. Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle hatte, brannte das Führerhaus des VW Crafters komplett aus. Ein angrenzender Carport wurde durch die entstandene Hitze ebenfalls beschädigt. Der 30-jährige Besitzer des Fahrzeugs kam mit dem Schrecken davon. Weniger Glück hatte ein 34-jähriger Anwohner. Er eilte zur Hilfe, als er die Flammen sah, und versuchte, den Wagen zu löschen. Hierbei wurde er leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Warum es zu dem Brand kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, denen zwischen 3 Uhr und 3:15 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell