Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher halten Polizei auf Trab

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei wurden am Samstag mehrere Einbrüche im Stadtgebiet gemeldet. Alle Taten sollen sich nach den Angaben der Hausbewohner zwischen 11 Uhr und 15:30 Uhr zugetragen haben. Entwendet wurden Spielekonsolen, Kameras und Schmuck. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

In der Steinstraße brachen die Täter in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnungstür auf und durchsuchten die Räume nach Brauchbarem. Als Beute nahmen sie eine Spielekonsole mit. Ein weiterer Tatort war in der Brahmsstraße. Auch dort gelang es den Langfingern, sich Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu verschaffen. Vor allem der Goldschmuck einer Seniorin hatte es den Tätern angetan.

Zuletzt war eine Wohnung in der Ludwigsstraße Ziel der Einbrecher. Auch dort machten die Täter Beute. Neben einer Spiegelreflexkamera nahmen die Einbrecher auch den Schmuck der Wohnungsbesitzer an sich.

In allen Fällen war zum jeweiligen Zeitpunkt kein Bewohner zu Hause. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt jetzt, wem in dem genannten Zeitraum in den drei Straßen etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise zu den unbekannten Tätern werden unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegengenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell