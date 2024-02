Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl einer Waschmaschine

Rengsdorf (ots)

Am Montagnachmittag erschien der Geschädigte bei der Polizeiinspektion Straßenhaus und zeigte den Diebstahl einer Siemens Waschmaschine (Modell 14E474) an. Die Waschmaschine wurde aus der Waschküche eines Mehrfamilienhauses in der Schalltorstraße in Rengsdorf entwendet. Als Tatzeit konnte der Zeitraum vom 02.02.2024 bis zum 16.02.2024 eingegrenzt werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell