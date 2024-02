Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeiten bei Verkehrskontrolle festgestellt

Willroth (ots)

Am Montagvormittag kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus in der Raiffeisenstraße in Willroth einen 32-jährigen PKW Fahrer, der verbotswidrig sein Mobiltelefon benutzte. Hierbei stellten die Beamten bei dem Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten fest, Zudem fiel bei der Fahrzeugkontrolle auf, dass die PKW Reifen gänzlich abgefahren waren und für den PKW kein gültiger Versicherungsschutz mehr besteht. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf der Polizeidienststelle erfolgte durch einen Arzt die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung entsprechender Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell