POL-PPWP: Vorsicht, Immobilien-Betrug!

Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Im Zusammenhang mit einer Unfallflucht ist die Polizei am Montagabend einem alkoholisierten Autofahrer auf die Schliche gekommen. Gegen den 32-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt. Am frühen Abend meldete eine Anwohnerin der Hauptstraße, dass jemand gegen die Grundstücksmauer an ihrem Anwesen gefahren sei und Schaden angerichtet habe. Der Verursacher sei geflüchtet. Die ...

