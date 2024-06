Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 18.06.2024/11.51 Uhr: Zigarettenautomat gesprengt

Reutlingen (ots)

Bei der Telefonnummer des Polizeireviers Nürtingen hat sich ein Tippfehler eingeschlichen, bitte nachfolgende, korrigierte Pressemeldung verwenden:

Kohlberg (ES): Zigarettenautomat gesprengt (Zeugenaufruf)

Einen Zigarettenautomaten an der Einmündung Hardtstaße / Mörikestraße hat ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen gesprengt und ausgeplündert. Gegen 2.25 Uhr waren Anwohner durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Zeugen sahen einen etwa 25 bis 30 Jahre alten, maskierten Mann, der Gegenstände vom Boden aufhob, in ein Behältnis packte und dann durch ein Gebüsch in Richtung Sportheim flüchtete. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung, zu der neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief bislang erfolglos. Der Unbekannte wird als etwa 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er war dunkel gekleidet, vermutlich mit einer Sturmhaube maskiert und führte ein Behältnis mit sich. Zur Höhe des Sachschadens und zum Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere ob ein Zusammenhang mit gleichartigen Delikten in der vergangenen Zeit im Raum Nürtingen besteht. Hinweise bitte an die Kriminalpolizeidirektion Esslingen, Telefon 0711/3990-0 oder an das Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0. (cw)

