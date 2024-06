Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auffahrunfall; Verkehrskontrollen; Einbrüche in Baucontainer und Behördengebäude

Reutlingen (ots)

Metzingen RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zu Verkehrsbehinderung ist es am Montagmorgen nach einem Verkehrsunfall auf der B312 bei Metzingen gekommen. Ein 24-Jähriger war gegen 7.25 Uhr mit seinem Ford Transit Custom auf der Bundesstraße in Richtung Riederich / Stuttgart unterwegs. Zu spät erkannte er, dass sich der Verkehr am Ende der Ausbaustrecke zurückstaute. Er reagierte zu spät und krachte mit seinem Ford ins Heck eines dort verkehrsbedingt stehenden VW Caddy einer 60-Jährigen. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Verkehrskontrollen

Zahlreiche Verstöße mussten Beamte des Polizeireviers Tübingen bei Verkehrskontrollen am Montagvormittag in Tübingen feststellen. Zwischen zirka acht Uhr und neun Uhr kontrollierten die Polizeibeamten auf der Stuttgarter Straße, auf Höhe der Mathildenstraße den Verkehr in Richtung Stuttgart. In dieser kurzen Zeit fielen drei Autofahrer auf, die mit einer Verwarnung in Höhe von 30 Euro an die Anschnallpflicht erinnert werden mussten. Deutlich teurer wird es für 18 weitere Autofahrer, die mit dem Mobiltelefon in der Hand am Steuer ertappt wurden. Bei einer weiteren Kontrolle an der B 27 beim Sudhaus zwischen 10.20 Uhr 11.20 Uhr mussten neun weitere Autofahrer beanstandet werden, die ebenfalls ihre Hände nicht von ihren Mobiltelefonen lassen konnten. Neben einem Punkt in Flensburg erwartet diese nun ein Bußgeld von mindestens 100 Euro. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (cw)

Kusterdingen (TÜ): Container-Aufbruch in Wankheim

Ein Baucontainer in der Heerstraße in Wankheim ist in den vergangenen Tagen ins Visier eines Kriminellen geraten. In der Zeit zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, brach der Unbekannte den Container gewaltsam auf und entwendete aus dem Inneren ein Kernbohrgerät im Wert von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt ermittelt. (mr)

Tübingen (TÜ): In Behörde eingebrochen

In ein Behördengebäude in der Brunnenstraße ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Zwischen Freitagnachmittag, 15.15 Uhr, und Montagmorgen, 6.50 Uhr, verschaffte sich der Täter durch das Aufhebeln der Eingangstür gewaltsam Zutritt ins Gebäude. Im Inneren brach er weitere Türen sowie diverses Mobiliar in den Büros auf, wodurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe angerichtet wurde. Nach jetzigem Stand fielen dem Dieb mehrere Tablets in die Hände, mit denen er sich aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (ak)

