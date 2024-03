POL-FR: Forchheim: Unbekannter streut Schrauben auf Fahrbahn - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In der Nacht auf den 03.03.2024 teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass zwei Personen gerade in einen Pkw eingebrochen seien, der in der Günterstalstraße in Freiburg geparkt ist. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten im Nahbereich zwei Tatverdächtige festgestellt und nach kurzer Verfolgung ...

