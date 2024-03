Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Diebstähle aus mehreren Pkw - Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf den 03.03.2024 teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass zwei Personen gerade in einen Pkw eingebrochen seien, der in der Günterstalstraße in Freiburg geparkt ist. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten im Nahbereich zwei Tatverdächtige festgestellt und nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Sie führten mutmaßliches Diebesgut mit sich.

Die zwei Personen im Alter von 31 und 29 Jahren stehen in Verdacht, in das Fahrzeug in der Günterstalstraße sowie in derselben Nacht in weitere geparkte Fahrzeug in der Türkenlouisstraße, der Günterstalstraße und der Fürstenbergstraße eingebrochen zu sein. An den Fahrzeugen wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen, es wurden teilweise Gegenstände entwendet. Gegen die zwei Tatverdächtigen wird nun ermittelt.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell