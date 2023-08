Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Balge - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nienburg (ots)

(KEM) Am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr ereignete sich an der K 34/Blenhorster Straße in Balge ein Verkehrsunfall mit einem verletzten 64-jährigen Motorradfahrer.

Der Bremer befuhr die K 34 aus Richtung Mehlbergen in Richtung Wietzen, als er in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Er gab den Polizisten gegenüber an, dass seine Handbremse trotz Betätigung nicht reagierte. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Vorderachse als auch die rechte Seite seines Motorrades wurden durch den Sturz beschädigt. Das Krad wurde abgeschleppt. Der Schaden wurde auf ca. 4000 Euro geschätzt.

