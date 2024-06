POL-RT: Mutmaßlicher Dealer in Untersuchungshaft (Albstadt)

Reutlingen (ots) - Nürtingen (ES): Schwerer Unfall fordert zwei Todesopfer Am frühen Samstagabend, gegen 18.50 Uhr, kam es an der Kreuzung Europastraße / Bahnhofstraße zu einem folgenschweren Unfall. Ersten Ermittlungen zu Folge ist ein 54-jähriger mit seinem Pkw Daimler-Benz an der Unfallstelle ungebremst auf einen Ampelmast gefahren. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehrere Fußgänger an dem Ampelmast. Drei ...

mehr