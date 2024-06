Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Unfall fordert zwei Todesopfer

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Schwerer Unfall fordert zwei Todesopfer

Am frühen Samstagabend, gegen 18.50 Uhr, kam es an der Kreuzung Europastraße / Bahnhofstraße zu einem folgenschweren Unfall. Ersten Ermittlungen zu Folge ist ein 54-jähriger mit seinem Pkw Daimler-Benz an der Unfallstelle ungebremst auf einen Ampelmast gefahren. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehrere Fußgänger an dem Ampelmast. Drei Fußgänger wurden beim Unfall vom Fahrzeug erfasst. Eine der Fußgängerinnen, eine 28-jährige Frau, wurde beim Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlag. Eine zweite Fußgängerin, eine 27-jährige Frau, wurde ebenfalls so schwer verletzt, dass sie, trotz notärztlicher Versorgung vor Ort und Transport mit einem Rettungshubschrauber, in einer Klinik verstarb. Ein weiterer Fußgänger, ein 16-jähriger Jugendlicher, wurde beim Aufprall schwer, aber nicht lebensgeährlich, verletzt und wurde in eine Klinik eingeliefert. Der 54-jährige Unfallfahrer wurde leicht verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Gutachter mit in die Unfallermittlungen eingebunden. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat vor Ort die Verkehrspolizei Esslingen übernommen. Die Unfallstelle musste bis ca. 22.30 Uhr gesperrt werden. Der Rettungsdienst befand sich mit zehn Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort, die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften. Das Unfallfahrzeug wurde beschlagnahmt und durch einen Abschleppunternehmer versorgt.

