POL-RT: Nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft (Winterlingen)

Reutlingen (ots) - Nach versuchtem Diebstahl ein Messer gezogen Am Samstagabend ist es in Reutlingen in einem Modegeschäft in der Wilhelmstraße nach einem versuchten Diebstahl zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels eines Messer gekommen. Gegen 18.00 Uhr teilte ein 21-Jähriger Ladendetektiv der Polizei ...

