Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Frontal in den Gegenverkehr

Nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt wurde ein 42 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrad-Rollers bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend auf dem Verbindungsweg alte B28 auf Höhe des so genannten Doppelposten-Parkplatzes ereignet hat. Der Mann war gegen 20.30 Uhr mit seinem Motorroller auf dem Verbindungsweg in Richtung Metzingen unterwegs und überholte auf dem geraden Streckenabschnitt einen Radfahrer. Allerdings scherte er vor der scharfen und nur bedingt einsehbaren Linkskurve nicht mehr nach rechts ein, sondern blieb auf der Fahrbahnmitte. Dadurch kam es zur frontalen Kollision mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW Golf, dessen 22 Jahre alte Fahrerin noch vergeblich versucht hatte, durch ein Ausweichen und einer Notbremsung den Unfall zu vermeiden. Während die Golf-Fahrerin unverletzt blieb, wurde der Rollerfahrer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Bargeld entwendet

Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Freitag in Stetten sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 22 Uhr und kurz vor neun Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu den Büros eines Amtsgebäudes in der Weidacher Straße und suchte im Inneren nach Stehlenswertem. Nach derzeitigem Kenntnisstand fiel dem Täter dabei Bargeld in die Hände. Der angerichtete Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt. (mr)

Hechingen (ZAK): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Kapfgasse ist ein Unbekannter am Donnerstag eingebrochen. Zwischen 13 Uhr und 23.50 Uhr verschaffte sich der Kriminelle über ein Fenster gewaltsam Zutritt und durchwühlte nachfolgend Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell