POL-NOM: Zigarettenautomat beschädigt

Uslar (ots) - USLAR (ke) Bollenser Str., 04.01.2024, 12:20 Uhr Ein 56-jähriger PKW-Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil befuhr die Bollenser Str. in Richtung Bollensen. In einer Rechtskurve gerät er auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort mit dem PKW eines 39-jährigen aus Dassel. Die PKW-Insassen blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7.500 EUR Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

mehr