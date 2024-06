Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 13-jährige Rollerfahrerin in Kirchrode von Autofahrer erfasst und leicht verletzt

Hannover (ots)

Am frühen Dienstagabend, 04.06.2024, wollte eine 13-jährige Hannoveranerin mit ihrem Tretroller die Brabeckstraße überqueren. Dabei wurde sie vom 28-jährigen Fahrer eines VW Golf erfasst und leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover stieg die Hannoveranerin gegen 18:00 Uhr an der Haltestelle "Kleiner Hillen" aus einem Bus und wollte hinter diesem mit ihrem Tretroller in Höhe der dortigen Bedarfsampel die Brabeckstraße überqueren. Dabei wurde sie von einem in Richtung Tiergartenstraße fahrenden VW Golf eines 28-jährigen Sarstädters erfasst. Durch den Zusammenstoß erlitt das Mädchen leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben zur Schaltung der Ampel, an der die 13-Jährige die Straße überqueren wollte. Hinter dem Bus, den sie zuvor verlassen hatte, mussten mehrere Autos warten. Deren Insassen dürften den Unfall beobachtet haben und werden als Zeugen gesucht.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalls aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere die genannten Pkw-Insassen, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /mini, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell