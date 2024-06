Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Zwei Jugendliche bei Angriffen an den Ricklinger Kiesteichen verletzt

Hannover (ots)

Am Dienstagabend, 30.04.2024, hat ein unbekannter Mann im hannoverschen Stadtteil Ricklingen zwei Jugendliche angegriffen und verletzt. Das Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen sucht Zeugen der Auseinandersetzung und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung des Mannes.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Ricklingen gingen die beiden Jugendlichen zusammen mit einem weiteren Freund, gegen 20:55 Uhr die Düsternstraße in Höhe der "Blauen Brücke" entlang. Nach einer kurzen Unterhaltung mit anderen Personen, die offensichtlich dort feierten, trat ein Mann aus der Gruppe heraus und ohrfeigte den 17-Jährigen unvermittelt. Als sein 16-jähriger Begleiter ihm zur Hilfe eilen wollte, versuchte der Täter diesem mit einer Bierflasche ins Gesicht zu schlagen. Dies konnte der Jugendliche durch eine Ausweichbewegung verhindern. Der bislang unbekannte Täter ist circa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß. Durch die Jugendlichen wurde er als sehr schlank beschrieben. Besonders auffällig war die Frisur des Mannes: Er hatte hellbraune Haare die zu einem Dutt zusammengebunden und an den Seiten ganz kurz rasiert waren. In ihren Zeugenaussagen gaben die Jugendlichen an, dass der unbekannte Täter nach den Angriffen durch mehrere Personen aus der Gruppe zurückgehalten wurde. Zudem sollen zum Zeitpunkt der Attacken auch Angler vor Ort gewesen sein.

Zeugen, insbesondere die Begleiter des Mannes sowie die Angler, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0511 109-3017 im Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen zu melden. /san, aw

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell